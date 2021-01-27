新冠肺炎疫情升溫，為配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，台南市長黃偉哲27日晚間宣布，原定今年3月在台南後壁蘭花生技園區舉辦的台灣國際蘭展將取消辦理，因新冠疫情緣故，台灣國際蘭展已經連續2年取消，對相關產業有一定程度影響。

台南市政府指出，台灣國際蘭展歷年吸引的觀展人數及蘭花內外銷商機，已成為台南農業重要品牌，但因疫情衝擊，中央升級入境防疫，海外評審團、研討會及論壇的講者、國外買主與貴賓將無法來台參與，恐失去國際參與及促進外交的意義，因此決定停辦。

對此，台灣蘭協祕書長曾俊弼表示，去年蘭展首度停辦後，蘭協就積極為今年3月的蘭展做準備，雖然國外疫情嚴峻，許多海外人士無法前來，蘭協也希望能以包括線上展覽等方式布展，發揮一定程度效益，包括場地布置的花材訂購部分、國內業者的聯繫都已經有一定進度，現在因疫情取消，衝擊不小，後續將與市府討論可否有變通方式可進行。

(中時 )