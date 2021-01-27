立法院加班協商中央政府總預算，今晚處理司法院預算時，朝野立委在1.2億的國民法官宣傳費上僵持不下，兩度休息討論，氣氛劍拔駑張。最後朝野達成共識，決議減列5000萬，並要求司法院日後要到立法院進行專案報告。

司法院編列1.2億要宣傳國民法官新制度，藍委質疑是要搞「大內宣」，國民黨團總召林為洲批評，石木欽案已經讓司法威信掃地，石木欽案都講不清楚，要這麼多宣傳費有何用？只會用來搞大內宣。

民進黨團幹事長鄭運鵬則說，這是要因應國民法官新制度上路才要做的宣傳，相關方法也是外界專家提供意見，要讓民眾瞭解國民法官如何運作。國民黨團首席副書記長鄭麗文則質疑，司法院說這筆錢要拿來拍電影、做遊戲，要花這麼多錢，真的會有效嗎？

對於如何處理這案，朝野僵持不下，林為洲一開始喊直接全刪，民進黨團總召柯建銘則堅持認為有必要宣傳國民法官制度，鄭麗文則認為直接刪掉一億，不要去拍電影、做遊戲的話，兩千萬足夠宣傳。

雙方在如何處理這筆預算爭論不休，立法院長游錫堃兩度喊停會議，讓朝野立委討論，最後決定各退一步，朝野達成共識，減列5000萬，並要求司法院日後要到立法院針對如何宣傳國民法官制度進行專案報告。

(中時 )