台北國際電玩展登場，炒熱遊戲電競投資話題。STOXX全球遊戲電競指數近一周來大漲5.3％，超越那斯達克指數，遊戲零售業GameStop單日更飆漲140％。投信法人表示，5G、雲端遊戲、體感技術成熟下，遊戲產業將迎來成長新動能，產值、獲利與股價將同步爆發。

全球電競手遊在2020年進入全新高度，研究機構Newzoo預估，全年市場規模達1,749億美元，年成長近2成。主要遊戲開發、晶片、配備公司如：任天堂、騰訊、動視暴雪等，去年一～三季累計獲利成長率都超過5成以上，表現出類拔萃。

第一金全球eSports電競基金經理人陳世杰表示，電競產業蓬勃發展的原因，一部分歸功於疫情下的宅生活助攻，一部分則是手機遊戲帶來的莫大助益。單就手遊APP，去年消費支出就超過1,000億美元，占APP總花費7成，等於每花1美元，就有0.7美元用在手遊。

由於目前疫情尚未明朗，特別是變種病毒出現，讓各國再度啟動封城管制，助長宅經濟效應；加上寒假、農曆春節來臨，各大廠都積極推出新遊戲軟體、硬體配備，搶攻旺季商機，延續遊戲電競產業熱度。

中長期更有5G、雲端遊戲、AR/VR等體感技術成熟化發展下，帶來的成長新動力。

陳世杰表示，玩家不一定要有高級電競設備，只要接上5G高速網路，登錄雲端串流遊戲平台，就能隨時隨地玩遍上萬種遊戲，為遊戲開發商、周邊設備與活動公司，創造更大的收益。

統計STOXX全球遊戲電競指數成分股，去年整體每股盈餘約24美元，今年將再接再厲，成長率上看29％。在獲利表現優異下，該指數去年累計上漲59％，超越那斯達克指數44％的漲幅，未來不排除繼續往高點推進。

(工商 )