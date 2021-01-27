專業地板品牌銷售商寶陞國際司(2948)看好旗下聚焦高階地板市場專業品牌「Artisan Hardwood」、以及專業室內建材零售通路「Modern Home Concepts」兩大事業營運展現良好動能，包括「Artisan Hardwood」品牌穩步擴大美國經銷通路體系，以及「Modern Home Concepts」零售通路於美國加州、德州地區營運據點已順利跨越損益兩平點，整體營運連續4年繳出歷史新高記錄，隨著美國居家裝修風潮熱度需求不減、房市交易熱絡，持續創造寶陞有利營運條件下，對於今年營運動能深具信心。

寶陞表示，公司主要耕耘美國地區地板、室內裝修建材市場之專業通路零售業者，具備品牌、零售通路雙事業利基，一為聚焦高階地板市場專業品牌「Artisan Hardwood」，主要產品包括海島型木地板、超耐磨木地板、以及市場火紅的SPC石塑地板產品，於南加州地區擁有倉儲中心，透過全美超過千家經銷商拓展市場業務表現。

另一個事業體則為專業室內建材零售通路「Modern Home Concepts」，於美國加州洛杉磯、以及德州包括達拉斯、休士頓及聖安東尼奧等地區擁有倉儲中心及銷售據點，聚焦大眾市場地板、櫥櫃、石英石檯面、裝飾邊條等室內裝修建材產品，由於受惠公司近年戮力深化美國加州、德州地區建材裝修市場占有率表現，整體營運規模經濟展現下，帶動2020年全年合併營收達14億元，不僅較2019年大幅成長37％，更是已連續4年營收表現續締新猷。

觀察2020年全年Artisan Hardwood、Modern Home Concepts兩大營運業務營收比重分別為55％、40％，其中，旗下Artisan Hardwood於美國地區具備高度市場知名度，主要客群涵蓋連鎖零售商、中小型裝修零售業者及室內設計師，近年公司持續完善多元豐富產品線策略布局，隨著SPC石塑地板於美國地板市場滲透率提高，同步推升經銷商備貨力道，挹注2020年SPC石塑地板產品營收比重較2019年的22％進一步提升至32％。

另一方面，主打平價、優質室內裝修建材產品給予當地設計師、裝潢相關從業人員，於美國加州、德州銷售據點良好售後服務團隊，創造寶陞於美國建材銷售市場良好競爭利基。近年寶陞持續針對德州銷售通路優化人員、產品及倉儲物流空間等布局，整體效益展開，挹注2020年德州地區銷售表現大幅成長155％，帶動旗下Modern Home Concepts通路門市發揮規模經濟效益，已成為公司整體營運新一強勁成長引擎。

展望2021年上半年，寶陞持審慎樂觀看法。看好美國居家裝修熱潮在居家辦公、居家教學等宅經濟持續催化，加上近期美國政府為進一步刺激消費動能祭出振興經濟方案，創造寶陞旗下兩大主營業務良好銷售環境，寶陞仍持續發揮內部研發、採購及行銷團隊即時彈性之營運效率，深化高階地板市場專業品牌Artisan Hardwood市場知名度，以及積極拓展Modern HomeConcepts零售通路市場佔有率表現，目前已於2020年第4季擴增聖安東尼奧據點，有望隨著聖安東尼奧新銷售據點於今年第一季完成裝修，有助於創造未來營運良好成長動能。

(旺報 )