原po貼出和老婆的對話。(圖擷取自爆怨2公社)

就是這張發票差點讓原PO鬧出家庭革命。(圖擷取自爆怨2公社)

「路上發票別亂撿！」一名人夫在臉書上分享自己的慘痛經驗，他表示日前前在路上看到地上有發票，便隨手撿起來，沒想到這張發票是去摩鐵消費，事後他慘遭老婆質問，是否在外偷吃開房間，原PO極力否認並據實以告，但老婆大人仍不放心，幸好事後他提出有力的不在場證明，才避免家庭革命。

原PO今(27日)在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，他之前在路上撿到了一張發票，但沒有仔細看發票明細，只見上頭寫著模鐵名稱及開房費用，事後老婆傳訊息質問他，「為什麼會有XXXX(摩鐵名稱)的發票？」原PO嚇得解釋，是在地上隨手撿到，但老婆似乎不買單，「這麼巧？是你開完房間的吧？」

隨後原PO趕緊解釋，「有錢幹嘛不撿」，而老婆則要他將當天的下班打卡紀錄，截圖傳來證明自己的清白。隨手撿起地上的發票，卻搞出烏龍事件，還差點鬧出家庭革命，讓原PO直呼，「真的不要亂撿地上的發票，一個沒注意撿到Motel的發票」，原PO接著補充，事後發現發票上的時間點，正和老婆一起吃飯，「剛好跟我老婆吃飯，安全下莊」。

貼文發出後網友回應，「這跳到黃河也洗不清」、「笑死！這會出人命的」、「撿這個是要鬧家庭革命嗎，就算我很信任男友，有汽旅的發票，我也會抓狂」、「以後大家motel跟保險套發票，都說路上撿到的」。另外，有網友分享自身慘痛經驗，不過他沒像原PO這麼幸運，「我也撿過，也鬧出很大風波，只是我沒樓主幸運能提出證明，所以至今仍背著一個人生污點，老婆最後就變成前妻了.....」。

(中時新聞網)