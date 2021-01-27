監察院長陳菊傳出出遊時濫用特權，台北市議員羅智強今(27)日在臉書發文指出，陳菊在休假時率車隊到新竹司馬庫斯遊玩，卻出現濫用特權的狀況，羅智強怒轟花媽當上監察院長，身負監察公務人員違法亂紀的使命，卻在休假時濫用特權，「真的好威！」

據網路媒體報導，去年12月17日時有民眾目擊，司馬庫斯當地的道路在進行山路修整施工，將雙向封路直到當日下午2點，但在中午12點40分左右，民眾耳聞工作人員傳出「陳菊要下山了」的消息，隨後只見數台看似公務車的車隊從封鎖的道路上暢行無阻，順利下山，這看在乖乖在路旁等待道路開放的民眾眼中，特權行為使人非常憤怒。

羅智強也在臉書上表示，陳菊休假時間當然可以到司馬庫斯玩，但當時該處的道路明明就在施工作業，遭到管制，就連當地居民也得在路旁苦等到下午通車，但沒有任何公務的陳菊卻能夠越過管制，直呼「花媽好威」，難道陳菊當上監察院長、身負監察公務人員違法亂紀的使命，沒看她辦過什麼民進黨的大老虎，卻連排隊都忘了嗎？

陳菊耍特權的行為也引發網友的眾怒，紛紛痛批「當年只是政治犯、如今卻是監院長，太諷刺了」、「綠色執政！通行保證」、「她是王身邊的內臣，小百姓自己要站遠點」、「好大的官威呀」、「萊豬黨！菊派來了」、「這不是威！是仗勢欺人」、「綠色通行無阻，連違建都能因為笑死人的原因而物歸原主，並由農地變住宅用地」、「人在做、天在看」。

(中時新聞網)