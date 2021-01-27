希臘國防部長尼古拉斯·帕納焦托普洛斯(Nikolaos Panagiotopoulos)表示，希臘正在計畫採購40架先進戰鬥機，其中包括法國的「飆風」(Rafale)和美國的F-35聯合打擊戰機。

防衛世界(Defense World)報導，這位部長在接受Alpha TV採訪時說：「遲早我們將進入有關F-35第五代戰機的討論。」暗示將爭取F-35戰機。

不過，希臘購買F-35的計畫，必然受到土耳其的強烈反對，雖然土耳其因為執意購買俄式S-400防空系統，被逐出F-35的研發計畫與供應鏈，但土耳其目前仍然為F-35製造零件，有可能具備某一些零件的專利，土耳其會試著用這些方法阻止希臘取得F-35。

前天(1月25日)，希臘向法國訂購的達梭航太(Dassault)「飆風」戰機已經確定，總數18架(6架新造、12架二手)，為滿足希臘迫切的空防需求，今年夏天就會交付，兩年完成。

飆風戰機與土耳其的F-16同為第4世代戰機，不過一般評估戰機性能時，飆風的評價在F-16之上，因此帕納焦托普洛斯在接受訪問時說：「飆風戰機將能使改變目前的平衡態式，有利於希臘方面。」

除了擬議購買F-35，以及已確定的飆風戰機以外，希臘還將升級現有的F-16到V型水準，F-16V的武器與航電大致會與F-35相同，只是沒有匿蹤性能。未來希臘空軍機隊將有F-16V、飆風與F-35，這將使希臘成為東地中海地區最強大的空軍之一。

(中時新聞網)