國民黨榮譽主席連戰二公子連勝武被平面媒體踢爆外遇骨感妹，一波未平一波又起，連女星賴薇如也捲入風波，被爆與骨感妹交情匪淺，姊妹倆還曾一起與富豪同遊歐洲。對此，賴薇如終於打破沉默，選擇以IG限時動態回應了。

賴薇如被爆與連勝武的骨感妹小三是好閨蜜，還曾一同陪著富豪同遊歐洲，對此賴薇如稍早也在IG發出長文回應，她感謝記者朋友們關心，但依舊不願鬆口透露骨感妹的事情，「我不是當事人，沒什麼好說的～唯一要說的是，報導中的富豪！！」

賴薇如稱與爆料內容提及的富豪，是認識10多年的朋友，當初與骨感妹去歐洲玩，正好富豪朋友住德國，大家老朋友好久不見，對方盡地主之誼帶她們去遊玩，還強調與富豪朋友遊玩的費用都是ＡＡ制，「一路過程都是ＡＡ連油費都是！水和飲料還是我們請的，所以我們友誼長存。」

賴薇如衰被捲入伴遊富豪風波，也相當看得開，她高EQ的說：「和朋友出去都會被誤會，只能怪他長得…太不誠懇了！」

現年36歲的賴薇如，曾是喬傑立家族旗下女團《七朵花》成員，外型甜美可愛，還是元祖級的J女郎，是周杰倫MV《晴天》、《梯田》女主角。

(中時新聞網)