亞洲疫情狀況大致可控、原物料價格走升，市場情緒也因美國大選不確定性消除而提升，有利亞債後市表現。其中，以印尼、印度及大陸債市相對看好。

台新亞澳高收益債券基金經理人鄭吉良表示，在印尼方面，受惠原物料價格反彈，印尼市場受資金追捧，消費、煤礦、棕櫚油、地產、原油等產業皆有不錯的上漲空間，且印尼高收債平均仍有9％收益率，相對吸引人。

印度方面，天然氣候條件使印度空氣汙染較重，因此近年來致力於再生能源發展首相穆迪設立積極目標，再生能源產能由目前的89GW，於2022年前增加至175GW。全球ESG投資需求增加，增加印度對投資人的吸引力，印度發行人接受政府政策性合約，其債券可做為部位的防禦性投資。

大陸方面，鄭吉良指出，地產商再融資發行已多於2020年完成，預期發債量將在監管新規下逐季下降，投資等級地產商收益率低於7年平均，高收債利差則處於14年來高點，收斂空間大，有利於大陸債券的資本利得。

鄭吉良指出，整體而言，2020年亞洲違約率3.4％，略低於整體新興市場的3.5％，亦遠低於美國的6.8％。另一方面，在歐美疫情重燃的同時，亞洲區經濟穩步恢復，原物料需求提升，有望支撐2021年上半年企業表現，料亞洲2021年仍為世界成長的引擎，推升亞債的漲升行情。

(工商 )