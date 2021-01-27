中信金控拚ESG不只在台灣，還拓展到全球，中信金控總經理吳一揆27日在一場ESG永續金融論壇中透露，中信金控旗下子公司中信銀不只在台灣推「台版窮人銀行」，在菲律賓、越南、日本、美國、印度也都有推普惠金融，尤其「越版窮人銀行」到2019年已與三家微型金融機構放款給弱勢族群達2,719萬美元，還獲越南政府表揚。

吳一揆指出，中國信託在2015年時就效法孟加拉諾貝爾和平獎得主尤努斯發起的「窮人銀行」，開始做「台版窮人銀行」目前在台灣已貸了2億資金給250個家庭，而中信銀是一個國際化的銀行，海外分子行也進行許多微型貸款，特別值得一提的是，在越南中信銀也與3家越南主要微型金融機構合作做小型貸款，至今放款2,719萬美元給弱勢家庭作生活開支、買第一台摩托車、當教育基金，甚至還得到越南政府的獎勵。

據中信銀統計至2019年止，在菲律賓也與6家小額信貸機構合作，放款菲律賓比索25億元、在日本與1家緬甸微型金融機構和2家柬埔寨微型金融機構分別放款美金1,050萬元、美金600萬元；在美國的「夢想家小型企業」專案則承辦了99件小型商業署貸款、在印度與3家微型金融機構放款印度盧比8億元。

吳一揆指出，在新冠肺炎爆發的一年多來，中信銀也展現集團ESG力。像中信在大陸的武漢辦公室，第一時間就由上海、北京支點寄送口罩、酒精等防疫品，至今都無人確診，疫情也挑戰即時應變力，像是第一時間只要有員工需要隔離，不必請自假，直接給14天疫情假。另外，中信南港金融園區對承租廠商也主動降租8到36％。

吳一揆表示，利用數位金融核心能力，中信銀線上辦理並快速徵審COVID-19疫情期間紓困案件，做到只要「1.5分鐘」就可審核一件紓困案，他行忙不過來的還叫客戶到隔壁的中信銀辦理，全國勞工紓困貸款中信銀就受理28萬件占比26％，臺灣銀行業第一 （線上辦理佔95％）。

吳一揆強調，「推行永續是新常態，不再是特異的綠天鵝現象」。中信金控將聚焦永續成長、責任營運及共榮社會三大主軸的企業永續策略，發揮金融業核心能力將永續風險轉化為永續商機。

(工商 )