俄羅斯莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情正在下降。他宣布鬆綁一些防疫封鎖限制，允許酒吧、餐廳和夜店通宵營業。

索比亞寧在個人部落格表示，莫斯科過去一週每天新增確診病例都未超過3000例，自6月中以來，治療染疫患者醫院首度出現超過50%的空床率。

俄羅斯去年12月展開自願接種疫苗計劃，使用俄國製造的「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗，自12月24日新增確診病例創新高之後，病例數穩步下降。俄羅斯拒絕實施嚴格新封鎖做法，而是依靠針對性的措施。

索比亞寧說：「疫情正在下滑，在這種情況下，我們的責任是為經濟最快速復甦創造條件。」

索比亞寧取消包括餐廳、酒吧和夜店在內的娛樂場所從晚上11時到早上6時不得服務顧客的禁令。這項措施從去年11月13日開始實施。

他還表示，企業將不再需要讓至少30%的員工遠距上班。

但索比亞寧表示：「請記住，染疫的可能性雖然降低，但仍然存在。抗疫之戰還沒有結束，我們仍應謹慎行事。」

他表示，將在2月6日審查國立大學學生遠距學習的措施。

當局仍將要求民眾在商店和公共交通工具戴口罩。

俄羅斯今天通報新增1萬7741人確診，染疫總數達377萬4672人。另外，過去24小時又有594人不治，病故人數達7萬1076人。

(中央社)