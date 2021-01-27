國揚集團與中華基督教救助協會合作，邀請民眾寒冬送暖，「我OK，我先領」，搶先幫助弱勢孩童實現新年願望，100多位小朋友寫下的新年祈願卡，掛在漢來大飯店一樓大廳，不到三天就被愛心民眾認領一空，預計1月30日追加第二波，目標幫助200名弱勢兒童。

漢來大飯店表示，募集禮物價值都在五百元以內，認領人認領卡片後，自行購買卡片上小朋友祈願的禮物，交予服務中心，活動結束後分送到小朋友手中，許多人都覺得很有意義，不少住宿漢來飯店的客人響應，活動三日就結束，部份向隅旅客看著祈願卡，表達希望也能參與盡一份心力的意願。

這項愛心送暖活動由國揚集團旗下的漢齊科技公司發起，漢齊科技公司副執行長侯淳淯表示，2020年對許多人來說是艱辛的一年，很多人的工作被迫中止，家庭經濟頓時失去依靠，對弱勢家庭來說，更是雪上加霜。

漢齊科技負責集團跨產業會員整合，推出H’S VIBE齊來卡APP上線不到二年已經累積超越20萬會員，為感謝會員支持，邀集大家一起到漢來飯店參與愛心響應活動，認領弱勢兒童寫下的許願卡，齊心送暖替他們圓夢，凡參加的會員都可以免費獲得齊來卡點數100點回饋，並可參加抽獎活動，獎品包括集團旗下漢神百貨禮券、漢來飯店免費住宿等；分享齊來卡臉書粉專活動頁面還可加碼抽獎漢來海港餐券。

漢齊科技與中華基督教救助協會合作，由協會輔助的社區低收入戶與經濟弱勢兒童寫下祈願卡，和國揚集團旗下漢來大飯店、漢來美食與漢神百貨等關係企業，聯手募集生活用品、文具、書籍等，邀民眾做愛心，送暖給孩童。

小朋友們歪歪斜斜的字跡，讓熙來攘往的旅客也忍不住駐足，有國小女童寫下天氣冷褲子太薄，今年的新年希望是可以有一件保暖的厚長褲，有人說希望能收到洗面乳送給媽媽，有人則希望家裡經濟改善，單純簡單又微小的心願，讓人動容，圓夢活動推出不到三天，100張祈願卡就被愛心民眾認領完畢。

捐贈跑步鞋的蕭先生說：「五百塊對我們來說可能是小錢，但對小朋友來說一雙新的運動鞋是奢望，雖然不認識，但希望可以幫到她！」蕭先生說，自己比較幸運一點，工作未受疫情影響，到漢來飯店用餐看到這個活動覺得很有意義，當場與懷孕的妻子認領祈願卡，並親自為女童挑選鞋子送到櫃台，他說自己女兒即將出世，能與妻子和腹中女兒一起參與這個活動別具意義。

(中時 )