台鐵新開發去年底才推出的頂級觀光列車-鳴日號，27日載送近百名遊彰化扇型車庫。（吳敏菁攝）

台鐵新開發去年底才推出的頂級觀光列車-鳴日號，27日載送近百名遊彰化扇型車庫，市長林世賢迎接，引領才完工啟用的「散步扇庫廊道」，漫步到即將落成的「戶羽機關車（火車頭之意）園區」參觀。（吳敏菁攝）

台鐵新開發去年底才推出的頂級觀光列車-鳴日號，27日載送近百名遊彰化，市長林世賢應皆，引領才完工啟用的「散步扇庫廊道」，漫步到即將落成的「戶羽機關車（火車頭之意）園區」參觀，欣賞99年歷史的扇形車庫和85歲「CK124」蒸汽火車調車頭奇景！

彰化市公所建構鐵道觀光新軸線，透過擬人化導引裝置藝術以及彩繪，打造的彰化車站至扇型車庫間友善人行綠廊步道，並向中央爭取補助經費，持續改善後火車站廣場、虹橋及扇形車庫週邊公園等公共設施；今年再增設擬人化導引裝置，讓充滿童趣的喵星人公仔，在步道上指引遊客前往扇形車庫，並搭配沿途步道彩繪妝點，完工後吸引大批遊客前往駐足拍照，成為打卡新熱點。

27日專程停靠彰化火車站的台鐵鳴日號觀光列車，去年底首航，今年1、2月份行程以火車到站為主；3月份行程規劃每個車廂都有不一樣的主題行程；4月份起同一班次會有5條路線可供旅客選擇行程；5月份則有策展概念，喜歡音樂的旅客就走音樂行程、喜歡建築的旅客則可去看得獎的建築等，要讓旅客每趟都有不一樣的體驗。

(中時 )