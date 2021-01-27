「李組長眉頭一皺」經句爆紅 演員李鳳新笑談演藝人生

「李組長眉頭一皺，案情似乎不單純」一句經典台詞爆紅，昔日在類戲劇中，飾演「李組長」一角的演員李鳳新，軍人世家出身，從小被迫讀軍校，李組長接受《中時新聞網》專訪，談及他當年不顧家人反對，勇闖演藝圈追夢的決心。

演員李鳳新曾演類戲劇「李組長」一角而爆紅。(照片/陳宏睿 拍攝)

就讀國中時期的李鳳新，夢想就是踏入演藝圈，但當年家中經濟不允許他去演員訓練班，加上爸爸是軍人出身，傳統保守觀念，理當從軍才是。李鳳新也未讓父母失望，讀了他們理想中的政戰學校政治系，也順利地在憲兵單位服役，當了11年的軍官，不過想當演員的夢想從未在他心中消失，後來國防部有道法令「服役滿10年後可退伍」，他便自主報退，還與父母鬧出家庭革命。

李鳳新當年眉頭深鎖的一幕，成為類戲劇中經典畫面。(照片/陳宏睿 拍攝)

展現年幼時演員夢想，李鳳新放棄原本少校優渥的薪水，偶然機會下友人牽線，開始在類戲劇《台灣變色龍》、《藍色水玲瓏》嶄露頭角，一演就是7、8年。後來他和編劇前妻製作了一齣《紫色曼陀羅》的戲劇，寫了一個命案現場鄉民圍觀群眾劇情，劇組裡有位統籌，看了李組長每次拍到命案現場的畫面，表情都會眉頭深鎖，便靈機一動，最後發展成「李組長眉頭一皺，案情似乎不單純」經典台詞，也成了PTT網站鄉民最愛用語之一。

李鳳新透露女兒在家也稱呼他「李組長」。(照片/取自《李鳳新》臉書)

李鳳新在演藝圈打滾10多年，曾演過不同角色，不過拍戲收入不穩定，加上後來類戲劇在台灣沒落，戲約漸漸銳減，不得不改行尋求穩定收入的工作，當年擁有高名氣的他，找工作卻四處碰壁，也曾經到市場擺攤賣紅豆餅、便當及公車稽查員等工作。

李鳳新表示近年多半拍攝微電影，因台灣電視目前沒什麼好劇本，此外，受到日本電影《解憂雜貨舖》影響，成立了「解憂福利社」來為現代人解決疑難雜症。李更透露，近年想要拍攝一部真實的社會案子，可說是台灣版的《無間道》，內容牽涉很廣，有日本三口組、香港古惑仔等，所以資金方面需要很龐大，目前也正在籌劃、募資中。

(中時新聞網)