香港特首林鄭月娥27日以視訊連線方式，向大陸國家主席習近平述職，習近平表示，很關心也很擔憂香港爆發的第四波疫情，讚許肯定林鄭在修例風波中沉著應對，在涉及國家安全等大是大非問題上，立場堅定、敢於擔當；習近平還強調，要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須始終堅持「愛國者治港」。

按慣例每年12月中香港特首會赴北京述職，但去年12月港府遲未收到通知，曾引起各方揣測，猜測與香港疫情失控有關。延了近1個月後，27日改以視訊方式述職。

新華社報導，習近平27日在聽取林鄭述職報告時表示，新冠肺炎疫情已經持續一年多，給世界帶來嚴重衝擊。香港作為高度開放的國際性城市，所受影響比較大。前一段時間，香港暴發第四波疫情，對市民生命安全和身體健康造成較大威脅，也給大家工作生活造成許多困擾，「我很關心、很擔憂」。習近平說，中央政府已經並將繼續採取一切必要措施，全力支持香港特別行政區抗擊疫情。大家要堅定信心、團結抗疫。祖國永遠是香港的堅強後盾，眼前的困難一定能夠戰勝。

習近平肯定林鄭月娥在香港修例風波中的表現，他說：「一年來，你和特別行政區政府沉著應對修例風波、新冠肺炎疫情和外部環境不利變化帶來的多重嚴重衝擊，想方設法維護秩序、防控疫情、紓緩民困、恢復經濟，已取得一定的成效。特別要指出的是，全國人大常委會制定頒布香港國安法後，你帶領特別行政區政府堅決執行，依法止暴制亂，努力推動香港重回正軌。在涉及國家安全等大是大非問題上，你立場堅定、敢於擔當，展現出愛國愛港的情懷和對國家、對香港高度負責的精神。中央對你和特別行政區政府履職盡責的表現是充分肯定的。」

習近平表示，香港由亂及治的重大轉折，再次昭示了一個深刻道理，那就是要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須始終堅持「愛國者治港」，這是事關國家主權、安全、發展利益，事關香港長期繁榮穩定的根本原則。只有做到「愛國者治港」，中央對特別行政區的全面管治權才能得到有效落實，憲法和基本法確立的憲制秩序才能得到有效維護，各種深層次問題才能得到有效解決，香港才能實現長治久安，並為實現中華民族偉大復興作出應有的貢獻。

過往北京宣傳一國兩制，都強調「港人治港」，不過在《香港國安法》通過之後，近日大陸的宣傳口徑，調整為「愛國者治港」，這也是習近平首次明確表示必須堅持「愛國者治港」。

(旺報 )