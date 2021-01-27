司法院為《國民法官法》，編列1.2億預算宣傳，送至立院審查時，在司法委員會被要求減列1千2百萬，今立院朝野協商，國民黨要求減列1億，經過朝野溝通後，決議減列5千萬，並要求司法院提出專案報告。

司法院秘書長林輝煌表示，這筆宣傳費是為了讓人民多認知這個制度，並加強好感，接到通知的民眾都願意來當國民法官，所以不得不宣傳。

藍委林為洲指出，司法院說編列宣傳預算是為了提升人民對司法的信任，不如把石木欽那些天天拿富商餽贈、宴飲的法官查清楚，對司法信任才有幫助，而不是整天拿錢做大內宣。

藍委鄭麗文說，司法院宣稱，這1.2億要拍電影、做動畫、線上遊戲，也太離譜了吧，這都是人民的錢。藍委林奕華也質疑，這樣做的效益到底是什麼？要為了1個制度，花1.2億宣傳？這樣做對得起民眾？

柯建銘表示，新的制度建立一定要宣傳，日本花了10年才改制，石木欽案和現在的案子是兩碼子事，原本朝野談好的各部會宣傳費通刪20％，那就是2千4百萬，不然加碼一倍，減列4千8百萬，不要減列到1億。

吳怡玎說，同意新制度要宣傳，但數字不該亂喊，日本民視廳在做《商業事件法》變革，才編65萬宣傳費，日本推動《國民法官法》，每年才編列13億日圓，約3.6億台幣，但日本人口是台灣的5.5倍，相比之下台灣的預算也太高，而且也不知道來年司法院又要編多少宣傳費。

李貴敏表示，每次審預算時都要求行政單位提出真實的數據，而行政單位都知道編了預算後，立院都會協商預算，所以數字都故意溢編，現在因為疫情導致財政吃緊，還要花這麼多錢？而且每年大概只有600案要審，若編1.2億等於一個案子要20幾萬，說白了司法院真的是敗家。

(中時 )