2020年10月底五中全會通過的十四五規劃與2035年遠景目標，可為大陸經濟發展提供良好指引，政策表示，積極壯大國內消費市場以為經濟發展根本，期望在2035年人均生產總額達到中等發達國家水準。投信法人指出，在政策推動下，大陸內需類股相當具有潛力。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，隨著GDP提升，人均所得也可望同步增加，帶來的是更強大的消費能量。一般先進國家消費往往是GDP重要構成區塊，美國占比就將近7成，而大陸僅55％，未來仍有相當成長空間。

而且近年來，消費已經成為大陸GDP成長主要動能，對於成長貢獻率多在6成左右，這也就是官方想法設法壯大激發大陸消費的主要原因。

隨著所得提升，高端白酒需求愈發強烈，但因酒窖空間與釀造時間受限，使得供給無法快速增加，價格將會調整，帶動淨利上揚，加上大陸宴客、送禮文化不變，「茅、五、瀘」等具有品牌歷史認證的高端名酒，預期仍是消費者首選品牌，隨著年節到來，需求將有增無減，加上過往在年初農曆年節前，人行通常讓市場資金維持寬鬆，無論對於實際消費面，或股市投資而言，均有正面助益。

黃家慶表示，投資大陸只要貼近政策指引方向，基本就掌握股市主流趨勢，目前大陸政策主軸，仍以內需消費為發展根本，因此相關大消費產業將會持續受惠政策紅利。

黃家慶表示，兆豐國際中國內需A股基金主要投資於大陸內需消費相關產業，搭上政策趨勢列車，後市仍可期待。

(工商 )