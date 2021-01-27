因應新冠肺炎疫情全球肆虐，行政院去年大力推動公共建設，點火內需，提振景氣。行政院會明（28）日將聽取國發會報告「109年度整體公共建設計畫執行情形」，去年公共建設總金額為5,046億元，創下八年來新高，執行率更高達95.48％，創下13年來新高。今年整體公建預算更創下史上新高，逾6,000億元。

行政院表示，面對疫情尚未趨緩，政府須持續加速公共建設支出，提振內需帶動經濟成長。國發會與工程會今年將積極協助計畫主辦機關排除困難，提升建設執行效率。今年整體公建預算包含總預算、前瞻和基金預算逾6,000億元，仍待立法院審議通過。

分析去年各季執行情況，國發會指出，在第一季公共建設計畫確實受到疫情影響，低於過去年度平均表現，第二季起在政府加速推動下，執行成效明顯提升，避免以往過度集中在第四季執行的現象，展現優於過去年度經費執行表現。

去年政府一整年推動公共建設總金額為5,046億元，僅低於2010年的5,379億元、2011年的5,128億元，創下2012年以來新高，執行率更高達95.48％，創下13年來的新高。國發會官員強調，「歷年來公建執行率未達95％以上」。

(工商 )