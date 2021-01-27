25歲的女子小寧（化名），前年到醫院謊報病情取得安眠藥，然後摻入餡料包水餃餵食給母親，等對方昏迷後，再以鹽水注射心臟附近，造成生母當場死亡。大陸遼寧這起逆倫命案，震驚社會。兇手落網後供稱，因為無力還債想要輕生，卻又怕重病母親無法承受，才會想要先殺了媽媽然後輕生。這名女子日前被法院判處無期徒刑。

據「中國經營報」報導，家住鞍山的小寧，大專畢業後沒有工作，與母親同住在鋼鐵公司宿舍內，小寧平常喜歡上餐廳、買奢侈品，入不敷出積欠大批卡債，最後透過網路借貸平台借錢，積欠債務如滾雪球般越滾越大。2019年12月，小寧因為財務缺口過大，每天被催債電話追殺，她崩潰想要輕生了結，卻又放心不下健康不佳的母親，無法承受這一切。於是計畫先弒母後再尋短。

小寧前往醫院看診謊報病情取得安眠藥，然後混進水餃餡料中，當母親昏迷後，便出手行兇，而擔心母親沒有完全斷氣，竟用注射針筒，把鹽水和貓咪感冒藥水注射到母親心臟附近，造成她當場死亡。小寧行兇後逃到大連，3天後落網，她向警方供稱，母親死後她一度尋短，卻沒有成功。全案經法院審理後，依故意殺人罪判處被告無期徒刑。

(中時新聞網)