位於南港展覽館一館3樓的「台灣精品館」27日舉辦年度換展開幕媒體體驗會，貿協表示，今年以健康、智慧生活為策展主題，展出最新58家企業、71件MIT得獎產品。外貿協會秘書長林芳苗及台灣精品推廣大使黃子佼，也現身親自體驗智能科技生活得獎產品，示範如何利用智能廚房烹調健康美食！

貿協表示，館內展示剛出爐的第29屆台灣精品獎獲獎產品，產品都是「Made in Taiwan」，涵蓋資通訊、運動休閒、醫療照護、智慧生活產品，包括知名品牌喬山的＠Mirror新概念健身魔鏡、岱宇的有氧攀岩機及力伽的三合一訓練機、台達電子新型態的交流電充電樁，還有遠距教學使用的圓展自動追蹤攝影機等。

外貿協會秘書長林芳苗受訪時指出，台灣精品未來的推廣方向會朝著時下最流行的Podcast發展，在台灣、美國及其他國家頻道曝光宣傳，打破地域限制，讓台灣精品推廣至全世界。台灣精品推廣大使黃子佼也說，「產品能擁有『台灣精品』標誌，其中這個『品』，不僅代表品質，更是生活品味！」

貿協表示，南港台灣精品館今年以健康、智慧生活為策展主題，展出最新的58家企業71件得獎產品，包括喬山的@Mirror 新概念健身魔鏡、岱宇的有氧攀岩機及力伽的三合一訓練機，可邀親朋好友共同完成運動挑戰；台達電子新型態的交流電充電樁，提供24小時自動偵測、診斷、修復等服務。

另外，在5G、雲端運算等新興運用與疫情帶動之遠端商機下，台灣知名品牌技嘉、華碩、微星的新一代筆記型電腦，讓使用者以最頂尖的效能盡情工作與遊戲；還有遠距教學使用的圓展自動追蹤攝影機，使用高解析度影像，鏡頭旋轉高達175度，可透過網路即時將演講實況或教育訓練等內容與更多學習者分享。

貿協指出，南港台灣精品館以互動體驗及現場導覽，完整呈現產品特色，每日開放民眾免費入館體驗（上午10時至下午6時），今年將規劃一系列串聯線下線上（O2O）產品體驗活動，有體驗坊、座談會、網紅開箱、有獎問答等，也將與南港周邊社區辦理敦親睦鄰活動。去年透過線上及線下行銷推宣，共吸引超過28萬人次到館參觀體驗或線上瀏覽台灣精品館活動，民眾反應熱絡。

(工商 )