迎接農曆春節（辛丑年）到來，第一銀行特別準備「小粉獅招財米」及「牛轉錢坤發財錢母」贈送客戶，不但增添年節喜氣，也祝福客戶牛年行大運，贏得好彩頭。民眾只要至第一銀行分行洽辦業務，就可以將招財米或發財錢母帶回家，數量有限，送完為止。

第一銀行金庫加持過的發財米深獲民眾喜愛，今年再特製限量五萬份的「小粉獅招財米」，嚴選臺灣在地好山好水孕育出的臺東縣關山米，在發放春節招財小禮的同時，也善盡企業社會責任，以實際行動為臺灣這塊土地盡一份心力。

「小粉獅招財米」外觀以廣受客戶喜愛的第一銀行「小粉獅」，結合財神造型設計及燙金字體的「招財進寶」春聯，象徵祥獅獻瑞、財運旺旺來。接著選定吉日吉時先放入第一銀行金庫加持，再透過銀行同仁的祈願祝福，才將「小粉獅招財米」送到客戶手中。

客戶帶回家可放在家中財位或辦公桌，就可帶來金銀滿庫，迎來好財運；另外可將「小粉獅招財米」放進家中的米缸摻一摻，每天取出一點招財米與自家米飯一起烹煮食用，就能將富貴好運引進門，牛年財氣興旺一整年。

民眾在1月28日至2月19日間，只要是第一銀行存戶或新往來客戶，申辦數位化服務（例如：臨櫃約定或變更為電子對帳單、手機下載行動銀行APP等），且加入第一銀行Line官方帳號成為第一好友並綁定個人化金融服務，或同時申辦兩項以上業務(例如：申辦信用卡/申購黃金存摺/基金/外匯/行動支付綁定/開立iLEO數位存款帳戶等)，即可將「小粉獅招財米」帶回家。

另外，第一銀行「牛轉錢坤發財錢母」已於吉日赴香火鼎盛之「金山財神廟」過爐加持，祈請五路財神賜福，庇佑持有錢母的客戶工作順遂、事業蒸蒸日上，在新的一年財運亨通、平安順心，歡迎至第一銀行洽辦個人貸款之民眾向消金專員索取，放置於隨身錢包或夾入常用存摺中，讓您錢滾錢、坐擁萬金。

(工商 )