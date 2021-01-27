潘懷宗200萬元交保 派親友團推擠開路（杜宜諳攝）

台北市議員潘懷宗被控以人頭詐領助理費300萬，被控貪汙罪嫌，士林地院裁定潘200萬交保、辦公室主任陳玉臺裁150萬交保，2人均限制出境，陳玉臺離開時，穿著帽T蓋住整個頭部，而潘懷宗則由親友陪同快步上車，均未交代案情，隨即上車離開。

潘懷宗27日晚間近8時間離開士院時，早已備好親友，頭戴安全帽的女子，阻擋媒體拍攝，潘則後方快步上車，並未對案情有任何說法。

檢方指控潘與辦公室主任「大掌櫃」陳玉臺，利用胞姊、姪兒以及鐘錶行李姓員工，自2008年至去年間，請領公發助理費用，實際上，人頭交付3張提款卡給陳，每逢發薪日，由陳玉臺提領現金供潘挪為私用。潘應訊，一開始否認知情，將責任全推給陳，但得知遭聲押，改承認部分事實，將現金用於紅白帖、禮品，但仍否認人頭助理一事。

士林地院法官以潘犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串供之虞，但沒有羈押的必要裁定交保，但檢方認為2人並未交代現金流向，認定有煙滅證據之虞，後續將考慮提出抗告。

(中時 )