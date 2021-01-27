晟德(4123）看好全球生物藥委託開發暨製造服務（CDMO）市場規模持續攀升，27日宣布加碼永昕，預計以每股30.5元，合計斥資最高4.23億元參與永昕現增，持股比也將提升至28.58％。

晟德總經理許瑞寶表示，永昕目前訂單能見度高，去年已啟動一廠產能優化及二廠興建計畫，預期將能進一步滿足既有及潛在客戶的需求。

永昕二廠產能上看12,000公升，日前已舉辦上樑儀式，預計2022年確效試產，2023年取得FDA、EMA及PMDA的查廠認證。

為加速二廠擴建、打造技術平台及充實營運資金，永昕此次辦理現增發行2,500萬股，晟德在看好永昕發展潛力下，董事會也決議參與永昕現增案，現增認購價格為30.5元，初步總投資金額約1.32億元，持股比約22.16%，後續將視永昕實際募資狀況加大投資，最高投資金額4.32億元，持股比將提升至28.58％。

晟德發言人林秀月指出，永昕因應韓國大客戶SCD開發黃斑部病變Eylea生物相似藥，已完成藥品的製程放大及全球臨床三期試驗的用藥生產，看好SCD後續授權洽談順利，加上原藥廠年銷售達75億美元（約新台幣2,100億元），未來藥品順利上市後，有望分食市場大餅，有助集團營運同步看增。

(工商 )