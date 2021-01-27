人和人相處的過程中難免會發生衝突，或意見不合的狀況，大部分人可能會因此產生爭執，雙方大吵一架，不過有時候比憤怒爭吵更恐怖的，就是冷漠應對。知名星座專家「同道大叔」就指出，有4個星座的人比起發飆罵人，沉默不語反而才是最可怕的反應。

1. 巨蟹座

大部分的時間巨蟹座對任何人都相當友好，可是只要被惹毛，他們就會瞬間「小綿羊變身大野狼」，開始歇斯底里，不過這並不是巨蟹座憤怒的最高境界，一旦怒意到達最高值，即將面對的就是他們的沉默以及讓人發寒的冰冷與恨意。

2. 天蠍座

天蠍座向來就是愛恨分明的人，只要觸碰到他們的底線，就別怪他們露出最可怕的一面，不過如果天蠍座還願意和對方爭吵，代表事情嚴重程度並不高，一切都還有轉機，可是當他們連吵架都懶得吵，彼此之間只剩下沉默，那就代表他們的心已死，再也沒有機會挽回。

3. 摩羯座

當摩羯座這棵「萬年鐵樹」遇到自己的春天時，也會為了愛人產生心情起伏，就算他們平常性格再怎麼冷淡、理性，也會吃醋、緊張、著急，變得非常在乎對方的感受，但若是他們收回所有的情緒，只留下沉默時，那就說明一切全都結束了。

4. 雙魚座

平時鬧脾氣、吵吵鬧鬧，對於雙魚座來說只不過是增進感情的調味料，當他們氣呼呼地找人理論時並不是最可怕的，而是他們選擇使用沉默當作回答，一旦出現了這樣的情況，那就代表已經無法再挽回彼此的感情。

(中時新聞網)