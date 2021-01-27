台股頻創新高，小資族靠盤中零股交易也能參與台股行情，看好這個商機，瑞興銀行與新光證券合作，推出開立新光證券帳戶並綁定瑞興銀行帳戶為交割戶，可獲電子下單手續費抵用金最高3,990元，及每月還跨行提款與轉帳0手續費優惠，且因應金牛年新春，配合「瑞興招財Happy牛」發財水與精美春聯、紅包袋，分送到行辦理業務的客戶。

瑞興銀行表示，隨數位帳戶功能的上線，現在該行也能服務北台灣以外的民眾，提供24小時線上開戶。新客戶於開戶日起次月的三個月內，在新光證券綁定瑞興銀行作為交割戶，並首次下單交割完成任一筆實動交易，即可於下單日的次月開始，獲每月跨行提款、跨行轉帳0手續費各30次優惠。倘客戶已持有瑞興銀行帳戶，只要未曾綁定作為新光證券交割戶使用，自綁定日後的三個月內完成任一筆實動交易，也同樣適用優惠。另新開立瑞興銀行數位帳戶，參加開戶好禮活動，最高可獲悠遊回饋金800元。

瑞興銀行提醒，農曆春節將至，民眾在歲末年初之際，重新審視自己過往的理財目標是否確實達成，同時也別忘替來年設定新的理財計劃，不論是設定存款目標、定期定額申購基金或重新檢視人身保險規劃，務必要適時將個人財務做多元配置來分散投資風險。

因應許多客戶為搏得開春好彩頭，每逢年節期間，都會至銀行裝取飲用水沾沾財氣。瑞興銀說明，金牛年春節腳步將近，該行特別製作「瑞興招財Happy牛」發財水，並經銀行金庫財氣加持，希望客戶在新的一年都能夠金牛迎春好運到，牛轉錢坤開鴻運，即日起凡至任一分行洽詢銀行商品，或辦理相關業務，即可免費索取限量發財水，送完為止。

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