金鐘導演蕭力修力邀高爾宣為電影《複身犯》量身打造主題曲，首次為電影製作主題曲的高爾宣，不負使命10天完成作詞作曲編曲錄製，高爾宣說：「能幫電影寫主題曲一直是我的夢想之一，沒想到這麼快就有機會跟蕭力修導演合作，我就告訴我自己要好好把握這個機會，寫出來的作品大家都很喜歡，我很開心。」

高爾宣受邀為電影《複身犯》製作及演唱主題曲〈Till My Ride Comes〉，為何邀請高爾宣合作，蕭力修說 ，《複身犯》是一部氣質獨特的犯罪懸疑電影，當初想找高爾宣，是因為覺得他充滿獨特的個人魅力，「透過鏡頭的爾宣外表看起來很外向，我感覺到他內心應該是一個纖細害羞的男孩，他的個性跟作品所要表達的很有衝突感，當我們邀請他，與他碰面時，他認真看著片子，話不多，靜靜地聽著我們講故事，然後默默地就把歌做出來了。」

高爾宣說自已平常很喜歡看動作片，《複身犯》跟以往自己喜歡的電影類型非常不一樣，所以在寫歌的過程中，他試著把自己化身主角楊祐寧，他說：「看完電影，寫著歌，我試著把自己化身成主角楊祐寧，我的身體裡、腦袋裡住著一個隨時要失控爆發的怪物，我將如何歸來？所以我寫下我與怪物的故事，獻給共存的怪物〈Till My Ride Comes〉。」新歌1/27-1/29在HITFM首播。

金鐘導演蕭力修力邀高爾宣為電影《複身犯》量身打造主題曲，首次為電影製作主題曲的高爾宣，不負使命10天完成作詞作曲編曲錄製。（牽猴子提供）

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