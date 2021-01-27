國民黨榮譽主席連戰的二兒子連勝武，日前被平面媒體踢爆與妻子路永佳11年婚變，疑似背著妻小與一位外型亮眼的骨感妹親暱約會，最後還一起回到女方香閨過夜。而女星賴薇如則因為與骨感妹的好交情，無端捲入風波，上秒才澄清與骨感妹伴遊富豪的爆料，下秒就在臉書開槓網友，看得出火氣不小。

與連勝武親密約會的骨感妹，身分令人好奇，今(27日)還被爆料與賴薇如是好友關係，兩人曾一同赴歐洲伴遊富豪，令賴薇如終於不得不回應，澄清自己與報導中的富豪是認識10幾年的朋友關係，當初與骨感妹一起去歐洲玩，富豪朋友剛好住德國，盡地主之誼帶她們遊玩，但過程一切費用都是AA制。

賴薇如開戰網友。(取自賴薇如臉書)

隨後賴薇如更在臉書開嗆留言網友，有人問她「請問連勝武小三是誰？」她不客氣地回應：「請問你哪位？八卦王！？」還有人開酸「好事大家搶著認 壞事當然不知道」，賴薇如亦回嗆：「跟你有關係嗎？好事我有搶著問嗎？無聊」。

最令人佩服的是，賴薇如連罵的超難聽的留言，也照樣回應沒在怕，遭罵「就跟X小三一夥的，物以類聚」，她回應嗆爆：「你最好身邊的親朋好友3代都是清清白白！不然你也物以類聚。」

(中時新聞網)