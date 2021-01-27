潮州鎮公所製作了「潮庄香火」祈福御守，共有10種款式10套吉祥話，民眾索取熱烈。（潘建志攝）

潮州鎮公所製作了「潮庄香火」祈福御守，共有10種款式10套吉祥話，民眾索取熱烈。（潘建志攝）

為了迎接牛年春節，潮州鎮公所製作10款「潮庄香火」祈福御守，共有10句吉祥話，除了春節期間發放，也開放鄉親索取，受到歡迎。另外連續舉辦近30年的潮州春節市集因疫情停辦，鎮公所27日辦理保證金退費，8成5的攤商都已領回。

公所因應農曆年節發紅包的習俗，製作了10款祈福御守，每款1500份，分別有10句吉祥話，包括財源廣進、招財進寶、生意興隆、年年有餘、閣家平安、四季平安、行車平安、步步高升、吉祥如意、大發利市等，讓民眾依願望索取。

27日開放領取，因設計吉祥討喜，吸引許多民眾前往索取，還有人希望蒐集一整套，但因限1人1分，只能作罷。鎮公所表示，即日起至鎮公所及潮州日式歷史建築文化園區就能索取，大年初一也會於三山國王廟、潮州福安宮、西市路、中山路沿路拜年發送。

另外知名的潮州春節市集因疫情停辦，是近30年來首次，鎮公所原本27日要辦理抽籤，只能改為保證金退費。這次公所共收到1617名攤商的保證金，共計546萬8000元，一大早就有不少攤商前來排隊等退費，目前8成5的攤商都已領回。

林姓攤商表示，潮州新春市集人潮多，往年都會來搶攤位，原本今年已準備要來賺筆過年財，沒想到最後因疫情停辦，非常可惜，少賺這一攤恐怕今年很難過個好年了。

(中時 )