罷韓團體Wecare高雄今(27)日在臉書貼文表示，中壢罷免王浩宇之所以會成功，就是因為黃復興在中壢眷村進行動員，並表示未來在高雄的黃捷罷免案也會做出一樣的事情。對此，「罷免王浩宇」臉書粉專發文反擊，狠酸中壢的罷免案可沒有「返鄉專車」，也沒有「高鐵優惠票」，說到底，中壢的罷免案，到底關Wecare高雄甚麼事？

罷王粉專發文指出，每個地區有每個地區不同的人口組成，中壢區有眷村，所以榮民也是中壢區人口的重要組成之一，難道Wecare高雄覺得榮民沒資格投票？沒想到一個行使人民公權力的罷免團體，心中的思想是這麼的歧視啊？「那真是可惜了！」

這些榮民伯伯為什麼要罷王，不就是王浩宇自己造成的嗎？罷王團隊表示，王浩宇從「800-1」到「死了比較省錢」，三番兩次觸動榮民伯伯心中最在意的那一塊，請問一下Wecare高雄，這樣的理由對於眷村投票罷免王浩宇還不夠嗎？

Wecare高雄把罷免王浩宇的成功歸咎於「黃復興的動員成功」，而不是探討這84,582張選票到底是為何而來，可見對他們而言，去年罷韓成功，大概也是「動員成功」的成果吧！罷王團隊表示，這也難怪他們會感到納悶，畢竟中壢不僅沒有高鐵優待票，也沒有返鄉專車，卻依舊能夠罷免成功。狂酸當年政府全力相挺，動員全台來罷韓，如今Wecare還敢來扯動員，簡直丟臉！

(中時新聞網)