從命理學來看，財運來臨之前，都會提前顯現一些預兆，運勢命理網站「知命命理」分享，如果你身邊出現了以下幾種情形，就代表橫財即將到來，有發大財的機會，要多多留意！

▍1.夢見故人

如果夢見自己許久未見的人，不論他是否在世，都會給自己帶來好運和財運，做這類夢的人近期也會有貴人出現在自己身邊，當自己遇到困難時，會憑藉他人的幫助化險為夷。同時，此夢也代表做夢者近期的努力會獲得一定的回報，從而財源廣進，富貴臨門。

▍2.家中綠植茂盛

草木為五行水木的象徵，人住的地方無論是貧還是富，只要家中綠植看起來充滿生機，欣欣向榮，必定能招財納福。而且，家裡養的綠植茂盛，不但能帶來財氣，還會旺事業運，讓人在工作上得心應手，能獲得外界的認可和賞識。但是要注意，家中切忌種植帶刺植物，除非是為了化煞，否則會給家人帶來口舌之爭。

▍3.貴人主動上門

如果家中有貴客主動拜訪，代表會有財入門。貴人一般是指有一定人品、錢財和權力之人。因此，家中若有貴人上門，則預示著近期會財運亨通，好事不斷。

▍4.肚臍及周圍奇癢無比

有個成語叫做腰纏萬貫，因此，當有人肚臍周圍無痘無疤，還能感覺到癢的話，那便表示人的財氣和福氣有動靜，很有可能會有一筆橫財入門，是大吉之象。如果想長期修得好福氣，要注意腰部的形態，不能過胖也不能過瘦，看起來柔韌帶肉，才能為自己吸納財氣。

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(中時新聞網)