海巡人員26日在屏東鹽埔漁港查獲吉隆發等2艘漁船涉嫌走私菸品，查獲近7萬多包私菸，市價500多萬元。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

海巡人員26日在屏東鹽埔漁港查獲吉隆發等2艘漁船涉嫌走私菸品，查獲近7萬多包私菸，市價500多萬元。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

年關將近，又有不肖漁船進行走私，海巡人員26日在屏東鹽埔漁港查獲吉隆發等2艘漁船涉嫌走私菸品，查獲近7萬多包私菸，市價500多萬元。由於目前台灣疫情升溫，海巡人員也不敢大意，進行漁船及物品消毒，船員也進行檢疫。

海巡署高雄查緝隊去年10月接獲情資，吉隆發號林姓船長將利用農曆年前出港走私香菸，牟取暴利。經調查後，發現林嫌會夥同其他共犯，以2艘漁船將私菸走私進入屏東鹽埔漁港，26日在漁港人贓俱獲。

海巡人員共逮捕5名涉案搬運工，查獲金橋、大七等品牌私菸151箱，共7萬5500包，市價約500萬元。海巡署調查發現，2艘漁船船側腹設有暗門，企圖以輸送帶運送私菸至久未出港的其他船，再以螞蟻搬家方式一點點運出，規避檢查。

林嫌也很狡滑，這段期間不斷以試船名義進出港，企圖以頻繁動作來混淆偵查，走私當晚也不斷擾亂及分散安檢所執勤人員注意力，想以聲東擊西方式不讓贓物被查獲。

如今疫情升溫，林嫌等人不畏疫情鋌而走險，現場除了進行人員檢疫工作，也對漁船及來源不明的私菸品消毒，以防病毒隨船入境。高雄查緝隊呼籲，走私香菸藏放於漁船暗艙，儲存環境非常惡劣，民眾千萬不要貪便宜買來路不明的香菸，有危害健康的疑慮。

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(中時 )