在男雙王齊麟／李洋、女單戴資穎在BWF 2020賽季年終總決賽首場小組賽獲勝後，晚上登場的兩位中華隊男將周天成、王子維也陸續傳回捷報。

連著兩周泰國羽球公開賽都對戰過的王子維、香港好手伍家朗，年終賽小組賽又分在同一組，並且第1場就要再碰頭，王子維更加習慣對手的打法，21比10、21比14直落二勝出，收下雙方對戰2連勝，也將雙方生涯對戰追到3勝6敗。

王子維明天預計下午4點出戰印度前球王斯里坎特（Kidambi Srikanth），兩人過去三度過招贏家都是斯里坎特，而今天斯里坎特21比15、16比21、18比21遭丹麥安東森（Anders Antonsen）逆轉擊敗，王子維和安東森明天都要拼贏球提前取得四強席次的機會。

周天成在王子維獲勝後緊接著在同一場地面對馬來西亞李梓嘉，天哥率先拿下一局，但第2局周天成陷入苦戰，李梓嘉在9個局末點優勢下將戰線逼進到第3局；決勝局周天成再找回氣勢，5比3領先後就沒有再給李梓嘉超車機會，後段靠著一波連下5分攻勢取得20比10、10個賽末點的聽牌，順利收下對戰4連勝。

周天成解決李梓嘉後，接下來兩場也都是硬仗，今天先面對生涯5勝6敗略居下風的印尼好手金廷，明天再拚生涯對戰2勝11敗大幅落後的丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen）。

(中時 )