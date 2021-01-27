自去年9月以來，中共軍機頻頻擾台，近來動作更有加大的趨勢，前台南縣長蘇煥智接受美媒訪問時表示，共機擾台隨時可能演變成危機，面對中共這種測試底線的作為，美國政府應該要有清楚的態度與一定的戰略準備，否則可能造成北京誤判。

蘇煥智在一場民調發佈會上接受《美國之音》訪問時指出，共機頻頻擾台隨時可能演變成危機，如果真的發生危機或衝突，現在美國的態度還不夠清楚。不夠清楚，就會讓中國造成誤判。對中國的行動必須態度清楚，因為他就是在測試，不斷測試拜登政府的底線。

美方針對近日共機擾台已發表聲明，敦促北京停止對台灣進行軍事、外交與經濟上的施壓，並與台灣民選代表進行有意義的對話。聲明還重申，美國對台灣的承諾堅若磐石，也會為維護台灣海峽與區域和平穩定做出貢獻，支持兩岸議題和平解決。

另一位政治評論人士、民進黨大老林濁水表示，前美國總統川普友好台灣的措施從與蔡英文總統通電話就開始了，不過，仔細看看之後會發現，相關措施都是由國會所發動，然後由川普簽署。

他指出，已經注意到，川普具體的友台措施非常密集地集中在任期最後半年，因此可以說這像是季節性效應，很難想像川普如果連任，會在未來的4年中像這半年一樣，2天3天就一個動作。

林濁水認為，拜登執政以後，友台措施會陸續出台，但是不可能像川普時期如此的頻繁。

台灣民意基金會董事長游盈隆也表示，許多民眾原本以為拜登政府會延續歐巴馬時代「重中輕台」的路線，但是國務卿布林肯等官員對中強硬的談話則去除了相關疑慮。拜登外交政策在全國民意對中國很反感的大環境氣候下會做修正，但是，可以很肯定的講，川普時代已經結束。

他指出，不能再期待拜登像川普一樣對台灣這麼好，賣給台灣最先進的武器，美軍經常在台海附近巡弋，這些可能都已經成為過去，但是這不表示中國可以隨意對台施壓或動武。

(中時新聞網)