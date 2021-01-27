農曆年節將至，為關懷偏鄉孩童並宣導糖尿病預防，新北市近10個公益社團27日南下雲林縣台西鄉，贈送700餘名學童「愛心鞋盒」，鞋盒內有環保禮物、圖書與文具用品，小朋友提前收到新春禮物，滿心歡喜。

新北市「愛的文化教育推廣協會」理事長陳麗鳳，同時也是國際獅子會台灣總監議會議長，與獅子會糖尿病委員會主席紀乃正醫師與區內閣團隊，偕同瑞芳會、方鑫會、深碇會、快樂文化慈善教育基金會、愛心小尖兵，27日舉辦「環保愛偏鄉、幸福愛集盒」送愛到偏鄉小學活動。

此活動由立法委員蘇治芬台西服務處主任連珮伶與台西國小校長陳亮喨共同促成，希望台西鄉5所小學700餘名學童收到愛心鞋盒，可以讓孩子在年節前感受寒冬送暖，學習愛與付出、珍惜感恩，讓學童成為熱愛生命、快樂愛環保的小尖兵。

連珮伶表示，「幸福愛集盒」活動由快樂文化慈善教育基金會、愛的文化教育推廣協會所主辦，2會的宗旨都是推廣中小學的愛與關懷教育，同時推動社會人士和善互動、服務人群、關懷弱勢，此次帶來愛心鞋盒，小朋友都很開心，為偏鄉學校注入1股暖流。

(中時 )