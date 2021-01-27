香港特首林鄭月娥27日透過視訊分別向大陸國家主席習近平和總理李克強進行年度述職。習近平表示，對林鄭月娥的履職表現充分肯定，要始終堅持愛國者治港。

香港信報報導，林鄭月娥27日述職時表示，香港經歷充滿挑戰的一年，疫情對香港經濟民生造成嚴重打擊，目前重中之重的工作是遏止疫情。而自2020年6月實施香港國安法來，社會恢復平靜。會帶領團隊在國家「十四五規劃」開局之年，發揮香港獨特優勢，以粵港澳大灣區建設為切入點，更好融入國家發展大局，著力發展經濟，改善民生。

習近平表示，大陸中央已經並將繼續採取一切必要措施，全力支持香港特區抗擊疫情，讚揚林鄭月娥立場堅定、敢於擔當、有愛國情懷，要始終堅持愛國者治港，中央對特區的全面管治權才能有效落實、憲制秩序才能有效維護。

此外，習近平也透過林鄭月娥，轉達他對遭到美國無理制裁的香港有關官員的慰問。林鄭月娥對此回應，會無畏無懼、克服困難。

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