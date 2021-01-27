台塑河靜(開曼)暨台塑河靜鋼鐵公司美金25億元聯貸案於2021年1月27日圓滿完成簽約，是近年來少數之海外大型聯貸案。

台銀表示，該聯貸案由台塑河靜鋼鐵公司邀集國內聯貸各大龍頭銀行台灣銀行、兆豐銀行、第一銀行及華南銀行等統籌主辦，獲得海內外金融同業踴躍參貸，核貸總額達簽約金額的1.5倍，顯示銀行團對該公司經營團隊肯定，對於未來營運亦深具信心。

台銀指出，台塑企業（持股75.4％）結合其經營管理能力，與中鋼（持股20.5％）、日本JFE（持股4.1％）股東共同合作，看重區域的人口紅利、消費市場與基礎建設龐大需求，於越南河靜省投資興建年產能700萬噸之一貫作業煉鋼廠、發電廠及深水港，深耕東南亞市場，取得RCEP免稅優勢，自2017及2018年5月第一、二支高爐點火投產，於3年半內即達成獲利，實屬不易。

台塑企業長期經營績效優異且信譽卓著，且值全球資金寬鬆，本案於鋼鐵市場甫由谷底準備揚升之前推出，掌握絕佳時機迅速完成定價，故能取得超額認貸率50％及優惠的貸款條件，更為該公司未來營運提供良好動能。

(中時 )