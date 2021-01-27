桃醫醫護合唱抗SARS神曲《手牽手》：我們受傷了但不會倒下。

桃園醫院醫護合唱抗SARS公益單曲《手牽手》向外界喊話：「現在我們受傷了，可我們不會倒下！」桃園市長鄭文燦27日表示也有看到，直讚「鼓舞人心」，還封為「部桃之歌」，相信一定能度過防疫專案。

由86位藝人合唱的抗SARS公益單曲《手牽手》當年振奮人心，桃園醫院近日也集結眾多遭隔離的醫護，自拍影片串成歌曲26日放上網路，強調桃醫1年多來為台灣擋了許許多多子彈，「現在我們受傷了，可我們不會倒下！」希望大家一起寫下歷史，也喊話拜託大家：「等我們站起來！」

除了桃醫的醫護人員外，也有長庚、大學眼科等院所的醫護人員，共同出現在影片中、獻聲演唱。發表影片的護理師指出，防疫戰士們抗戰了整整一年，「我們為台灣擋下了許許多多子彈」、「現在我們受傷了，可我們不會倒下」，也坦言身為桃醫的一份子，要和大家一起寫下歷史，最後也呼籲民眾「我們不逃，你們握牢」。

鄭文燦對此表示，《手牽手》是SARS期間很鼓舞人心的一首歌曲，很多人聽完都很感動，在抗疫期間，雖然被隔離在醫院，仍然充滿信心、熱情跟勇敢，他覺得目前可以當「部桃之歌」，希望醫院能維持基本醫療能量，相信一定能度過防疫專案。

(中時 )