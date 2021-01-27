過不久就是農曆新年到來，不少人孝順父母，會在這時送上紅包感謝父母養育之恩。一名人妻抱怨，她建議老公在初二回娘家時可以包12萬的紅包給自己父母，這樣老公不但有面子，「連走路都會有風」，不過老公卻拒絕，兩人因此大吵一架，她感到相當委屈，明明是替對方著想卻不被領情，更直指老公是豬腦袋，「豬腦袋就是硬到不知變通」。

這名人妻日前在臉書社團「靠北老公2.0」上發文表示，今年是和老公結婚後第一次一起過新年，所以她希望老公回娘家時能特別有面子，因此她建議老公，「包給我爸媽的紅包，要每人6萬」，沒想到老公想都沒想就拒絕，兩人還因此大吵一架，讓原PO相當心寒。

原PO指出，老公12月薪水加上年終剛好12萬多，「明明有能力包，卻還斤斤計較，為你好為你著想，卻為了紅包錢跟我吵架」，原PO表示，自己替老公做足面子，讓她回娘家時連走路都有風，且包多一點是孝心的表現，沒想到一番好意被一口回絕，讓原PO氣到直罵，「豬腦袋就是硬到不知變通」。

貼文發出後讓不少網友看傻，一面倒直指原PO問題比較大，「走路有風是用燒的才能帶出那效果」、「妳也包給公公婆婆12萬啊」、「是走路有風還是窮到發瘋」、「為什麼要用錢衡量是否有面子，平常孝順多回家看父母才是重要的吧」，不過有網友認為原PO抱怨的沒頭沒尾，「沒說目前妳們夫妻的經濟條件如何，很難評斷，若你們經濟無虞，那就很公平的公婆和岳父母都各包6萬，或依自己的能力各包各的，也不需做什麼面子，搞不好妳的另一半有所規劃，保險、房貸、車貸、或房租都靠這筆年終」。

(中時新聞網)