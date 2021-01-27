知名網紅奎丁（Zamy）當年就讀輔仁大學時，因美貌和E罩杯好身材受人矚目，並有「雅典娜女帝」的稱號，後來踏足YouTuber圈，累積不少粉絲，2月即將過生日的她，發文列出許願清單，隨文附的辣照卻更吸引人

照片中，奎丁穿著黑色毛衣，側躺在沙發上，吸睛的是，她的上衣胸前挖了一個大洞，使得深邃事業線一覽無遺，北半球也被看光，蕾絲內衣還若隱若現，搭配奎丁電力十足地直視鏡頭，相當撩人。

而奎丁也搞笑發文，表示自己生日要到了，怕粉絲們想不到送什麼禮物，便貼心地列出一長串禮物清單，開放大家認領，洋洋灑灑列了10個項目後，最後一個則是「脾氣耐性好的男友」，更補充寫下：「生肖忌豬、虎、星座忌天枰座，至少養得起自己就好，必須達成前10項目」。

奎丁的許願清單一PO出，不少網友留言「妳應該有在看農民曆哈哈忌豬」、「這些加起來可能要400到500萬」、「天秤到底做錯什麼」、「天秤怎麼了嗎？」而奎丁也被釣出回應「我跟天秤男只能當朋友」。

奎丁總不吝展現好身材，曾被問到「如何又瘦又有胸」，她就大方公開真實罩杯是大D小E，上胸飽滿所以看起來比較豐滿，並坦言自己並非完美的天選之人，是靠著後天的補強，「按摩、吃補品、穿搭(顯胸大、墊一些水餃墊)、修圖」，但也掛保證胸部是真的！

(中時新聞網)