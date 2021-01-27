元大金控長期落實職場性別平等，今年再獲國際肯定，元大已連續2年入選 「彭博性別平等指數」（Bloomberg Gender-Equality Index, GEI），友善的職場環境屢受國際肯定。

延續去年優異表現，元大金在「性騷擾政策」構面連兩年拿到滿分，其他評比成績也都優於去年，整體進步幅度逾5成。

彭博性別平等指數是美國財經專業媒體《彭博》，以5個評分構面，衡量全球各領域企業在性別平等重視的程度，包含女性領導人及人才庫(Female Leadership ＆ Talent Pipeline)、同工同酬 (Equal Pay ＆ Gender Pay Parity)、包容性文化(Inclusive Culture)、性騷擾政策(Sexual Harassment Policies)、女性品牌價值(Pro-Women Brand)。

該指數每年從全球選出高度落實性別平等的標竿企業，今年共選出380家，入選名單橫跨44個國家與11個產業，超過3成為金融產業，元大金控表現相當亮眼。

元大金控重視性別平權，女性員工比例占64.5％，董事會成員組成多元，集團旗下9家子公司中，共有6家子公司設有女性董事或監察人，致力依性別平等原則，提升女性參與公司治理及經營決策，為元大永續經營注入更多不同觀點。

在員工福利方面，元大金不分性別皆享有各項良好的婚育制度、補助與照護計畫，以具體行動打造性別平等多元與共融的職場環境。

除了營造友善職場文化，元大金控也引進「員工協助方案EAP (Employee Assistance Program)」計畫，實質提供協助管道，彙整政府機關與非營利組織提供的各項協助，以「心理諮詢」、「法律諮詢」、「醫療防治」、「照護／其他諮詢」、「自我量測」等五大主題服務，貼切地協助員工解決問題，提升工作效率與達成目標，具體實踐員工照護的精神。

(中時 )