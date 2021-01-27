朱宇謀向財神爺求發財金。（史坦利國際傳媒提供）

朱宇謀即將發行個人首張EP《好運到》，特別在首批2021張專輯中，贈送「好運到發財金」，之所以會有這個創意發想，朱宇謀表示，是源自於藍心湄每年在過年期間，都會準備「發財金錢母」分送給工作人員，聽說有不少人還因此發了小財，因此在這次的EP裡，也特別設計了「發財金錢母卡」，想把「好運」分送給大家。

朱宇謀為展現誠意，親自扛著十公斤重的一元硬幣，前往頗具盛名的烘爐地財神廟，向財神爺求發財金錢母，原本工作人員是想走捷徑從半山腰上財神廟，但朱宇謀堅持要從平地爬1137個階梯登上主殿。他信誓旦旦說體力沒問題，沒想到才爬到一半就開始後悔了，足足爬了近20分鐘才完成攻頂的任務，還被後來居上的媽媽們嘲笑說，「你是電視上《女力報到》演大衛的帥哥對吧，你怎麼那麼遜，爬輸我們老人家」，讓朱宇謀羞愧的想躲起來，不過隨後這群媽媽們還是爭相找他拍照。

此外，在和財神爺銅像換發財金錢母的過程中也發生了另一個小插曲，因為朱宇謀一次要換2021個發財金錢母，結果把財神爺銅像裡的發財金錢母都換完了，一度造成沒發財金錢母可換的窘境，還好廟方人員緊急拿出備用的發財金錢母，重新放置到財神爺銅像裡，才順利的讓朱宇謀完成這個幫大家求發財金的心願，事後朱宇謀笑說，想發財真的不容易，還得看財神爺臉色。

(中時 )