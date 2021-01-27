位在東區的「CLOSET餐酒館」以歐式地窖古堡風聞名，曾在2019年入選「50 BEST Discovery」的國際評鑑名單，晉升全世界50間優秀的新穎酒吧，近期的冬季菜單中，火熱攜手花藝界風格強烈的「煙花蕨醒」，由調酒師 Pei 設計出一系列4款浮誇系花藝調酒，讓人在小酌微醺的同時，瞬間被花卉藝術療癒。

冬季限定酒單「花火」 ，一共帶來了4杯風味獨特的調酒，每一杯調酒都有它背後的故事，首先24節氣其中之一的「小雪」，外型正是以寒冷的冬季風景去發想，從枯萎的草地到雪地，象徵2020年的疫情考驗，選用祕魯的國酒做基底，上層擺放炙燒干貝點綴，是一杯嚐得到海鮮風味的輕盈酒款。

「小雪」外型正是以寒冷的冬季風景去發想，從枯萎的草地到雪地，象徵2020年的疫情考驗。（圖／楊婕安攝）

「遺忘」以海帶搭配上藥本香氣的金盞花，更驚喜加入橄欖油增添creamy口感，入口時首先由檸檬奶泡帶出新鮮而明亮的酸度，隨之而來的是梅子糖的酸甜口感，最後以接骨木延伸出淡淡烤香料風味，襯出整杯酒的個性，花卉的部分選用異材質結合的石膏做出破碎的兩個圓呈現不完整卻有綠苔開始攀延，象徵遺忘2020年疫情的戰爭，從破舊的過去走向生機盎然的世界。

「遺忘」以海帶搭配上藥本香氣的金盞花，更驚喜加入橄欖油增添creamy口感。（圖／楊婕安攝）

「煙花」等同煙火，燃燒後將變成大地的養分，採用煙燻威士忌加入玫瑰調味，強烈的口感帶出濃郁的花香，尾韻呈現淡淡的肖楠木，有琴酒泡的蝶豆花為這杯酒勾勒出美麗的線條，也是煙花蕨醒常用的蕨類做為主題。

「煙花」等同煙火，有琴酒泡的蝶豆花為這杯酒勾勒出美麗的線條。（圖／楊婕安攝）

「池坊」擁有簡約卻不簡單的外型，僅用一根鋁線就一體成形繞出花藝的形象，選用台灣合力酒廠的海味琴酒，搭配龍膽根及苦艾酒，創造出清涼的鮮味以及人參和甘草的氣息，以塑造樹形的「幹造」為主軸，利用蘋果苔木的枝幹拉出線條感，搭配鋁線雕塑出的盛開花型傳遞池坊精神，呈現從零開始的初衷。

「池坊」擁有簡約卻不簡單的外型，僅用一根鋁線就一體成形繞出花藝的形象。（圖／楊婕安攝）

除了華麗的調酒值得一試，店內浮誇又美味的義式料理更是不容錯過，最推薦招牌的岩燒風味鹽PRIME翼板牛排，搭配上艾碧斯炙燒過的飽滿蘑菇，一口咬下濃烈的菇味就香氣四溢，還有濃郁的千層麵、干貝義大利麵等美食。值得一提的是，地下1樓的空間更將不定時化身酒吧經理 Pei 的私廚空間「unDer」，推出預約制主題式餐酒調飲體驗，美酒配美食的組合堪稱最時尚的餐酒。

除了華麗的調酒值得一試，店內浮誇又美味的義式料理更是不容錯過，最推薦招牌的岩燒風味鹽PRIME翼板牛排。（圖／楊婕安攝）

艾碧斯炙燒過的飽滿蘑菇，一口咬下濃烈的菇味就香氣四溢。（圖／楊婕安攝）

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(中時新聞網)