109學年UBA大專籃球聯賽公開男一級第四階段預賽，今天起在台灣科大、政治大學兩地開打，已經確定晉級八強的世新大學，88比87險勝輔仁大學，本季預賽跨階段9連勝、戰績11勝1敗持續領先。

世新、輔大一戰最後關頭戰況激烈，輔大大三射手林哲霆終場前8.9秒，飆進本戰個人第6記三分彈、助隊分數追平世新，眼看有機會打延長賽，但世新外援丹尼爾秒最後1.3秒抓進攻籃板補籃未中，但裁判吹輔大球員犯規，丹尼爾第一罰命中，第二罰隊友進場過早違例，但已無暫停可叫的輔大最後1.3秒進攻底線發球，林哲霆大半場的雙手logo shot碰圈未中。

第四階段預賽和第三階段預賽隔了一個月，戰績一直在前頭的世新，本階段預賽多了一張新面孔，來台才一個多月的奈及利亞新外援伊波卡，進行新冠肺炎隔離檢疫3周後，今天首度亮相，從板凳出發打了16分鐘，全場5投4中加10罰中6，攻下15分及2籃板、2助攻。

世新教練何正峰對伊波卡的UBA處女秀挺滿意的，給了子弟兵90分高分，何正峰補充，伊波卡隔離結束後來報到，或許新環境還不熟悉，竟然因為睡姿不良肩膀有點小傷，UBA首場數據讓他對伊波卡愈有信心，認為預賽最後三戰、八強複賽值得期待。

上個月10號抵台的伊波卡說，來寶島後包括隔離期間，一直慢慢試著習慣本地食物，至於輕微肩傷現在大致OK，今天首戰還算上手，10歲開始打籃球的他，足球、桌球實力也不錯，當然最愛仍是籃球，來世新先打了3場練習賽，了解球隊的節奏、球風，也試著修正自己的打法，盡量配合隊友，雖是第一次來台灣打球，最終目標一定要幫世新奪冠。

(中時 )