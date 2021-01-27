隨著疫情日益嚴峻，歐美各國都加快新冠病毒疫苗施打腳步。而台灣也預計等到3月，國外疫苗打了一定的數目，會觀察各國施打副作用、施打情況，再來擬定如何施打。Yahoo針對「如果有新冠肺炎的疫苗，你會不會去注射疫苗？」進行網路民調，截至晚間9點，68.9％網友回應出乎意料，表示不會去注射疫苗，先觀望看看，31.1％網友則表示會去注射疫苗。

Yahoo網路民調問到「如果有新冠肺炎的疫苗，你會不會去注射疫苗？」截至今天晚間9點，1150人參與投票，792人(68.9％)網友認為，不會去注射疫苗，先觀望看看；358人(31.1％)的網友認為，會去注射疫苗，增加對病毒的抵抗力。

專家指出，因為新冠肺炎是新病毒，目前疫苗無法保證完全沒有副作用。陳時中強調：「等到3月國外疫苗打了一定的數目，會觀察各國施打副作用、施打情況，來擬定如何施打。」

不想去注射疫苗的網友表示，「有正常流程副作用少的才會考慮，等待台灣疫苗。」、「急就章的疫苗不可靠 !」、「太多變種病毒，疫苗研發並不夠全面。」、「不想當白老鼠。」、「先觀察國外注射疫苗的情況是否足夠安全。」、「副作用很多的感覺。」、「倉促生產出來的疫苗太危險了，更何況病毒一直在變化，打了也未必有用。」

會去注射疫苗的網友表示，「這是中止新冠肺炎的唯一辦法。」、「有疫苗為何不注射。」、「保護自己也保護他人，希望阿中部長快買疫苗，別再用其他煙霧彈糊弄民眾。」、「有疫苗就打，去年盼疫苗當救世主，今年有疫苗當然就趕緊打。」、「有打總比沒打安全。」、「支持衛福部的檢驗結果，可以注射，就注射。」。

也有網友認為，目前來說，這是假設性議題，問題是疫苗何時會有？沒答案。

(中時新聞網)