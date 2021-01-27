王振愷花2年蹲點完成《大井頭放電影：臺南全美戲院》(右上角)，獲得蔡英文總統列入新年購書清單。(摘自蔡英文總統臉書)

台南囝仔27歲王振愷生長在連鎖影城崛起年代，他獨鍾老戲院味道，花2年蹲點完成《大井頭放電影：臺南全美戲院》一書，從大航海時代寫到當代戲院發展，蔡英文總統日前發起「PO一本最近買的書」籲挺出版業，並列出新年購書清單，王振愷赫見自己的書也在其中，驚喜不已，「感覺受寵若驚，希望更多的人因此看見這本書。」

「冥冥中，感覺是全美戲院召喚我返鄉。」來自台南永康的王振愷，高中後離開家鄉到台北讀大學、研究所，退伍後，當起自由工作者，撰寫電影評論也從事策展工作，2年前，出版社找上他撰書，書寫對象是全美戲院，勾起他就讀瀛海高中時，大考的午後就到全美戲院看電影的記憶。

他笑說，當時應該算是誤入，因為同學多是去連鎖影城看電影，自己也不例外，但偶然走進去看了布萊德彼特的電影《永生樹》，在獨特氛圍的老老電影院伴隨著觀賞前為藝術片的記憶，鮮明烙印腦海。

「走遍所有影城都長一個模樣，但全美什麼都舊舊的，卻烙下鮮明記憶，讓人難忘。」全美戲院的觀影記憶太深刻，讓他在多年後有機會為全美戲院著書，開啟很多想像。

全美戲院第二代吳俊誠說，當初一個年輕人跑來說要記錄老戲院，當時只是覺得很新奇，心想，年輕人對老戲院會熟悉嗎？但王振愷悉心爬梳歷史，不只寫戲院，還細說大航海時代歷史，從全美戲院旁的民權路上「大井頭」寫起，讀這一本書同時也更認識台南與台灣。

王振愷說，前置田調花最多時間，最難得的是，過程中為去年辭世的第1代吳義垣，保存諸多珍貴口述歷史。他說，近年陸續熄燈的老戲院不少，全美戲院之所以成為不同世代台南人共同回憶，因它是家族傳承，家人有共同使命跟凝聚力，守住戲院價值。

他說，出版業低迷是不爭事實，後續也希望發揮所長，透過策展等形式，傳遞老戲院訴說故事，讓更多人走進老戲院，展現不一樣的文藝文創復興力量。

(中時 )