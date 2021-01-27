「2,000萬超級紅包」刮刮樂再傳3個幸運者中百萬元，台灣彩券表示，這三位幸運者分別從北市文山區、新北市蘆洲區以及桃園八德區三處彩券行開出。

台彩表示，據桃園八德輝躍投注站老闆指出，該位刮中百萬元的中獎人年約50歲男性，是投注站的常客平常就熱愛玩刮刮樂，該中獎人得知一年一度、春節前才會有的「2,000萬超級紅包」上市了，便趕快來投注站想要試試手氣，他每次買彩券都會摸摸店裡的金蟾蜍，他認為金蟾蜍會帶來好運，中獎當天，他一來到店裡時，照例摸了金蟾蜍，就莫名有他會刮中大獎的感覺。這天他陸續刮了2~3本，都有刮中5,000元和一些小獎，已經覺得很幸運，後來他發現其中一張刮刮樂竟然刮出了100萬元，直呼不敢相信，開心的和店裡老闆分享喜悅。他還告訴投注站的人員，他老婆很辛苦，這是今年過年給他老婆最好的禮物。

至於在北市文山區刮中百萬元者，據指出是位單親媽媽，這百萬元獎金有如及時雨，讓她的兒子醫療費有著落了。台彩表示，中獎人是一位住在附近的單親媽媽，時常到彩券行店內聊天談心，前些日子兒子檢查出有心臟方面疾病，需做重大手術，因此，母子時常穿梭於各大醫院之間，中獎人擔心自己年事已高，有多重慢性疾病，身體狀況不佳，同時也煩惱兒子醫藥費與療養等相關問題。

台彩指出，元月16日傍晚，中獎人又來到該投注站，刮了100元面額刮刮樂之後，突然望向「2,000萬超級紅包」刮刮樂，一時興起隨手挑了一張想試試手氣，還緊張到不敢整張刮開，只刮開了條碼，投注站店員幫她以投注機兌獎出現「未授權」，恭喜她刮中大獎了！中獎人趕緊將每個遊戲刮區全部刮開，一度以為是中了10萬元，仔細算才發現原來是中了100萬元，非常驚喜，簡直不敢置信，隨即感動落淚頻頻道謝及感恩，直呼兒子的醫療費用有著落了，並感謝公益彩券給他們機會，並頻頻表示待兒子康復必將回饋社會。

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