美國陸軍M1A2艾布蘭主力戰車（Abrams）的最新升級版稱為M1A2 SEPv3，加裝了許多新設備，包括戰利品主防系統(Trophy APS)，戰鬥力當然有所增長，但是也增加了許多重量。五角大廈首席武器測試員正是擔心這些額外重量會影響戰車的部署，不過美國陸軍表示，重量是有增加，但是對機動性影響不大。

防衛新聞(Defense News)“報導，五角大廈「運作測試與評估」辦公室最近的一份報告寫道：M1A2 SEPv3的升級，可能帶來適用性問題，重量的增加影響了戰車的「戰術運輸」能力，目前的戰車救援車、戰術橋樑架設車、或是重型運輸車可能無法承受M1A2 SEPv3的重量。

不過，美國陸軍地面作戰系統部門稱，M1A2 SEPv3可以通過橋樑車、也可以上運輸車，增加的重量不會造成運輸問題。

在歐洲戰區，尤其是在歐洲東部戰線，戰車的重量特別需要關心，為了面對俄羅斯這這樣的對手，美軍在2018年起就在東歐進行了多場演習，主要目的就是演練如何快速部署戰車部隊。在羅馬尼亞的多國聯合演習中，曾經被觀察到M1A2 SEPv3也有參與。

M1A2 SEPv3的升級，包括改進車內的發電能力，以支持更多的設備，外觀上最大的特徵就是砲塔週圍的戰利品主防系統，然而光是戰利品系統，就增加了大約5,000磅(2.25噸)的重量。

(中時新聞網)