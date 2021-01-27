雲林縣家扶中心連續11年獲得主富服裝公司（NET服飾）贊助提貨券，讓扶助家庭親子可以採買過年新衣，27日縣內300多戶扶助家庭至NET服飾虎尾門市參加封館採購活動，添購保暖冬衣抵抗冷冽寒冬、開心過好年。

11年前主富服裝公司主動找上雲林家扶，因為創辦人黃文貞出身雲林縣東勢鄉，基於回饋故鄉、幫助弱勢的心願，第1年贊助50萬元提貨券讓雲林家扶扶助家庭親子採買新衣，之後更是擴及到全台各縣市，贊助金額也逐年提高。

雲林家扶扶助家庭來自於全縣20鄉鎮市，沿海鄉鎮東北季風強勁，扶助家庭更有添加冬衣的需求，原本NET在雲林縣僅有斗六市2間門市，為此主富服裝公司特別在2019年於雲林縣的中心點虎尾鎮成立門市，方便海線家庭親子在半小時車程內採購。

四湖鄉小六女學童小怡參加新衣採購活動，她表示每年都很期待來NET買衣服，因為這是她1年中唯一可以自己挑選新衣的時間，小怡除了挑選自己的衣服，也不忘幫弟弟、妹妹們添購新衣，非常貼心懂事。

雲林家扶中心主任廖志文指出，今年疫情嚴重衝擊消費市場，但主富服裝公司仍不忘初衷，給予全台家扶超過1600萬元的提貨券，讓原本擔心今年沒有機會買新衣服的扶助家庭，能夠開開心心地採買衣服、放心過好年。

(中時 )