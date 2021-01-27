109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽最後一個階段，今天首日就熱戰連連，上階段預賽苦吞4連敗的高雄師範大學，第2節輪流上場的8名球員聯手拉出33比5的攻勢，單節飆33分創本季最高、只失5分本季最低，克服第1節11比18落後劣勢，最終82比54輕取爭搶八強主要對手之一中原大學，撂下預賽重要的第5勝，累計5勝7敗、八強仍有望。

過去一個月UBA休兵，高師大適逢期末考，球員有兩個禮拜因為唸書無法正常訓練，但本階段一開戰就大贏28分，中止4連敗不說，只要明天起最後三戰依序對台北市立大學、台灣藝大及文化大學都能搶下，上季總排名第9的高師就有望以累計8勝7敗重返睽違一年的八強。

高師大一菜鳥魏莨哲繼上階段預賽對政治大學拿15分後，今天替補出賽20分鐘進帳10分，本季第二度得分雙位數，教練徐耀輝對他讚譽有加，表示魏莨哲不怯場且腦筋清楚，場內場外都很聰明，特別是口條很好，高師傳統的「讀書會」後的心得報告，他講得條理分明、不疾不徐，很難相信他是一個才大一的大男孩。

徐耀輝並說魏莨哲寫得一手漂亮的字，每次賽後報告如「失分、失誤、進攻籃板、防守籃板、心得」等分項，都是工工整整、大小一樣的每一個字，寫得清清楚楚，且言之有物。

對教練的肯定，出身HBL名校台中東山高中的魏莨哲說；「我的夢想是當老師，所以口才、寫字，一定要自我要求，至於才大一卻不怯場，是因為東山高中時被廖覎鋕、柯斐馨兩位教練訓練出來的，得謝謝他倆。」

(中時 )