科技巨頭微軟26日盤後公布 2021 會計年度第二季獲利，超乎市場預期，營收連續14季繳出雙位數成長，包括美國半導體大廠AMD、咖啡連鎖店星巴克等公司獲利也有不錯表現，然而，市場對於拜登政府推動新一輪經濟刺激法案抱持疑慮，美國聯準會主席(Fed)鮑爾(Jerome Powell)稍晚也會有最新談話，市場擔憂情續增溫，道瓊期指盤前下跌350點。

截至台灣時間27日晚間9點45分，道瓊期指下跌350.5點或1.14%、暫報30491.5點；標普500指數期貨下跌47.12點或1.23%、暫報3795.38點；那斯達克100指數下跌123.12點或0.91%、暫報13362.38點。

投資人期望，包括蘋果、臉書以及特斯拉等美國大型科技公司帶來的亮眼財報，替美股的漲幅帶來激勵，這幾家美企將在27日美股盤後揭露財報。至於拜登政府將推動的1.9兆美元規模紓困案，拜登聲稱將不透過預算和解程序推動，這大大增加新紓困案過關的難度，雖然共和民主黨兩黨就參議院權力分享達成協議，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）仍表明，如果有必要，將會在未獲得共和黨支持下，讓新紓困案通關。

國際貨幣基金(IMF)則上調對全球經濟2021年展望，但隨著新冠疫情在歐美復燃，對於經濟復甦的腳步可能造成傷害，加上Fed將召開今年首度利率決策會議，並於台北時間28 日凌晨周四3點今年首份利率決策，鮑爾稍後將召開記者會，對於購債計畫、利率等議題說明。市場預計，Fed 將繼續維持對美國經濟復甦支持，維持在零利率區間。

(中時新聞網)